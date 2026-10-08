Lajmet e fundit
Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi të enjten se SHBA-ja nuk do të ndërmarrë ndonjë sulm ndaj Iranit para zgjedhjeve të ndërmjetme të Kongresit në nëntor, duke pohuar se të dyja vendet po zhvillojnë bisedime "produktive" për t'i dhënë fund luftës gjashtëmujore.
"Ne po zhvillojmë diskutime produktive me Republikën Islamike të Iranit," shkroi Trump në një postim në platformën Truth Social.
"Ne nuk do ta sulmojmë Iranin në asnjë moment para zgjedhjeve të ndërmjetme që do të mbahen në Shtetet e Bashkuara më 3 nëntor."
Lufta, e cila nisi në shkurt kur SHBA-ja dhe Izraeli ndërmorën sulme ndaj Iranit, ka ndikuar në rënien e popullaritetit të Trumpit brenda vendit dhe po rëndon mbi kolegët e tij republikanë, ndërsa ata përpiqen të ruajnë shumicat e tyre të ngushta legjislative në zgjedhjet e nëntorit.
Rreth 60% e amerikanëve — përfshirë një në katër republikanë — nuk e miratojnë mënyrën se si Trump po e menaxhon situatën me Iranin, sipas një sondazhi të fundit të Reuters/Ipsos. Konflikti ka shkaktuar rritje të ndjeshme të çmimeve të karburantit, në një kohë kur votuesit thonë se shqetësimi i tyre kryesor është kostoja e jetesës.
Trump ka deklaruar vazhdimisht se pret që çmimet e naftës të bien pas zgjedhjeve, por nuk ka ofruar një plan të detajuar për daljen nga lufta.