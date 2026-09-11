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Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump ka folur për ngjarjen e rëndë që kishte goditur ShBA-në më 11 shtator të vitit 2011.
Në fillim të fjalimit, Trump u përqendrua te historitë e viktimave të sulmeve të 11 Shtatorit, duke përmendur si personat që ndodheshin në fluturimin 77, ashtu edhe ata që humbën jetën brenda Pentagonit.
Trump e lidhi në mënyrë të drejtpërdrejtë sulmet e 11 Shtatorit me luftimet dhe konfliktet që po zhvillohen sot, ndonëse nuk e përmendi drejtpërdrejt Iranin, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
“Sot e ripërtërijmë betimin e shenjtë që bëmë për herë të parë në emër të tyre, një çerek shekulli më parë”, deklaroi Trump.
“Ne kurrë, kurrë nuk do t’i harrojmë. Prandaj luftojmë sot”, shtoi presidenti amerikan.
Më tej, Trump tha se ditë të tilla si 11 Shtatori tregojnë se nga çfarë është e përbërë një shtet dhe një popull.
“Po mësojmë pikërisht tani se nga çfarë jemi bërë. Dhe duhet të jemi të fortë, por edhe të mençur”, shtoi Trump gjatë fjalimit në Pentagon.