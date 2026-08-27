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Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të enjten se presidenti rus Vladimir Putin nuk do të sulmojë një vend të NATO-s dhe i minimizoi raportet e mediave se Drejtori i CIA-s, John Ratcliffe, i paralajmëroi zyrtarët rusë kundër një sulmi të tillë më herët gjatë javës.
"Ai nuk do të sulmojë një territor të NATO-s", tha Trump për udhëheqësin rus ndërsa fliste me gazetarët në Zyrën Ovale.
Më herët gjatë ditës, Trump i tha Axios në një intervistë telefonike se nuk do të kishte një sulm të tillë dhe se Ratcliffe, i cili fluturoi për në Rusi të martën për t'u takuar shkurtimisht me homologët e inteligjencës, nuk ishte dërguar për të dhënë ndonjë mesazh të veçantë.
"Ratcliffe takon homologun e tij rus një herë në gjashtë muaj ose një herë në vit. Ata kanë një marrëdhënie shumë të mirë. Nuk kishte asnjë mesazh dhe nuk kishte asgjë të pazakontë", i tha Trump agjencisë së lajmeve.
Komentet e Trump erdhën pasi Ëall Street Journal raportoi të mërkurën se Ratcliffe kishte udhëtuar për në Moskë për të paralajmëruar Rusinë kundër çdo sulmi ndaj një anëtari të NATO-s, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Dy burime të njohura me çështjen i thanë Reuters se Ratcliffe ngriti çështjen e mundësisë së një operacioni rus kundër një anëtari të NATO-s gjatë atij takimi, megjithëse nuk ishte e qartë nëse ky ishte qëllimi i vetëm i udhëtimit.