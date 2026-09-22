Lajmet e fundit
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka falënderuar Kosovën për angazhimin e saj në Gaza.
“Dua t’i falënderoj edhe ata që kanë dërguar trupa, policë dhe trajnime për të stabilizuar Gazën... Shqipërinë, Kosovën...”, deklaroi presidenti amerikan, raporton Klankosova.tv.
Në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, Trump përsëriti po ashtu se ka ndalur luftën Serbi-Kosovë, mes tetë luftërave në total, sipas tij.
“Kam ndalur tetë luftëra dhe kështu jam bërë mik me shumë prej këtyre vendeve... Mes tyre atë [luftën] mes Kosovës dhe Serbisë”, tha Trump mes tjerash.