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Presidenti amerikan Donald Trump, ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv që kërkon të ndryshojë emrin e Liqenit Ontario në Liqeni Amerika.
Ky veprim vjen pasi bisedimet tregtare midis SHBA-së dhe Kanadasë dështuan në fund të javës së kaluar dhe SHBA-ja vendosi tarifa të reja prej 50% për mallra kanadeze me vlerë 20 miliardë dollarë (28 miliardë dollarë kanadezë). Kanadaja do të zbatojë kundër-tarifa "dollar për dollar" muajin tjetër.
Ai tha të enjten se masa ishte "zyrtare, me efekt të menjëhershëm" dhe se administrata e tij ka "paraqitur të gjitha dokumentet dhe dokumentet e nevojshme" për të bërë ndryshimin.
Teksti i urdhrit ekzekutiv thotë se i jep Departamentit të Brendshëm të SHBA-së 30 ditë për të përditësuar ndryshimin e emrit me Shërbimin e Informacionit të Emrave Gjeografikë - depozita zyrtare e emrave gjeografikë vendas në SHBA, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Kryeministri kanadez Mark Carney vuri në dukje se emri Liqeni Ontario mund të gjurmohet më shumë se 400 vjet më parë, duke shtuar në një postim në mediat sociale të enjten se i parapriu formimit të Konfederatës Kanadeze dhe Deklaratës së Pavarësisë së SHBA-së.
"Ne e dimë që Shtetet e Bashkuara po ndryshojnë. Marrëdhëniet e tyre tregtare, politika e tyre e jashtme, monumentet e tyre kombëtare, hidronimet e tyre", shkroi ai. "Gratë dhe burrat kanadezë e dinë gjithashtu se gjërat duhet të quhen me emrin e tyre, dhe ky liqen quhet Liqeni Ontario - sot dhe përgjithmonë."