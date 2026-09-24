Lajmet e fundit
Presidenti amerikan Donald Trump tha se SHBA-ja dhe Kina kanë bërë "hapa të mëdhenj përpara lidhur me çështjet me të cilat përballen të dyja vendet tona", ndërsa pret Xi Jinpingun në Shtëpinë e Bardhë për bisedime.
Trumpi deklaroi se dy liderët do të diskutojnë për "sigurinë, teknologjinë dhe super-inteligjencën" – termi që presidenti amerikan përdor për inteligjencën artificiale, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Trump shton se të dyja palët do të diskutojnë gjithashtu çështje urgjente që lidhen me "sigurinë, teknologjinë dhe super-inteligjencën". Vendimet që merren sot në këto fusha mund të "nxisin paqen dhe prosperitetin për dekada të tëra në të ardhmen", thotë ai.
Mes tjerash ai u shpreh: "Të dyja vendet tona bëjnë, në fakt, të njëjtën gjë – dhe ne jemi shumë krenarë për këtë, si dhe për vetë marrëdhënien".
Ndërkohë, presidenti Xi bën thirrje për "dialog të vazhdueshëm" me SHBA-në dhe shpreh shpresën se "kompanitë kineze do të trajtohen në mënyrë të drejtë këtu".