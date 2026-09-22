Lajmet e fundit
Presidenti amerikan Donald Trump do të takohet me udhëheqësit e Grenlandës dhe Danimarkës të martën për të nënshkruar një marrëveshje që do të lejojë një prani më të madhe ushtarake amerikane në Grenlandë dhe mund t'i japë fund një bllokimi mbi ishullin strategjikisht të vendosur dhe të pasur me minerale.
Grenlanda, një ish-koloni dhe tani një territor gjysmë-autonom i Mbretërisë së Danimarkës, ndodhet midis Arktikut dhe Amerikës së Veriut dhe mban burime të mëdha energjie.
Refuzimi i Trump për të përjashtuar forcën ushtarake ose ekonomike për ta përvetësuar atë shkaktoi një krizë diplomatike në janar brenda NATO-s dhe detyroi Danimarkën dhe qeverinë e ishullit të hyjnë në negociata intensive, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Marrëveshja që arritën do t'u lejojë SHBA-ve të zgjerojnë gjurmën e tyre ushtarake në Greenlandë, thanë për Reuters tre persona të njohur me çështjen.
Përveç Bazës Hapësinore ekzistuese Pituffik, marrëveshja pritet të hapë dy vende të reja ushtarake: Narsarsuaq, një ish-bazë ajrore e Luftës së Ftohtë, popullsia e së cilës është zvogëluar në vetëm disa dhjetëra, dhe Mestersvig, që aktualisht përdoret nga Sirius Dog Sled Patrull, një njësi elitare e forcave speciale daneze.
Trump do të takohet me kryeministren daneze Mette Frederiksen dhe kryeministrin e Grenlandës Jens-Frederik Nielsen në orën 10:30 të paradites. ET (16:30 GMT) në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në New York për ceremoninë trepalëshe të nënshkrimit.
Ministri i Jashtëm danez Lars Lokke Rasmussen ka thënë se marrëveshja do ta vendosë sigurinë e Arktikut nën mbikëqyrjen kolektive të NATO-s, në vend që ta lërë atë vetëm në duart e Uashingtonit dhe Kopenhagenit.
Trump tha të premten se marrëveshja i jep SHBA-së "kontroll të përhershëm mbi sigurinë dhe të gjitha nevojat e tjera në Grenlandë". Danimarka nuk i është përgjigjur pohimit të Trump, por ka thënë se marrëveshja respekton sovranitetin e mbretërisë dhe të drejtën e Grenlandës për vetëvendosje.
Teksti mbetet i pabotuar përpara nënshkrimit të së martës. Mbetet e paqartë nëse marrëveshja ndryshon një traktat mbrojtës të vitit 1951 që ka qenë baza ligjore për praninë e SHBA-së, apo funksionon si një kornizë e re.