Lajmet e fundit
Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi vonë të hënën se nuk besonte se Kina dhe Rusia po e ndihmonin Iranin "aspak", duke shtuar se Moska dhe Pekini kishin "shumë për të humbur" nëse do t'i ofronin mbështetje Teheranit.
Trump shkroi në platformën "Truth Social" se kishte parë komente nga kritikët dhe kundërshtarët e tij, sipas të cilave Kina dhe Rusia po e ndihmonin Iranin.
"Nëse po e bëjnë, kjo ndodh në një nivel shumë të ulët, por unë nuk besoj se po e bëjnë fare. Ata kanë shumë për të humbur; ne do ta merrnim vesh dhe do ta mësonim shumë shpejt," shkroi Trump, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Në muajin korrik, Trump tha se kishte besim se Kina dhe Rusia nuk do ta ndihmonin Teheranin në luftën me Iranin, por paralajmëroi se nëse ato do të përfshiheshin, "do të ishte shumë keq për to".
Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë qenë në luftë që nga 28 shkurti, kur SHBA-ja dhe Izraeli sulmuan Iranin, ndërsa Teherani u kundërpërgjigj me sulme ndaj Izraelit dhe shteteve të Gjirit që strehojnë baza amerikane. Sulmet amerikano-izraelite ndaj Iranit dhe ato izraelite ndaj Libanit kanë shkaktuar mijëra të vdekur dhe miliona të zhvendosur.
Më herët, Trump i ka cilësuar presidentin kinez Xi Jinping dhe atë rus Vladimir Putin si "neutralë" gjatë luftës me Iranin.
Moska dhe Pekini ruajnë lidhje të ngushta me Teheranin. Rusia ka deklaruar se lufta me Iranin mund të çojë në një garë armatimesh bërthamore në Lindjen e Mesme. Pekini i ka dënuar sulmet e Uashingtonit ndaj Teheranit si një shkelje flagrante të sovranitetit të Iranit.
Muajin e kaluar, gjatë vizitës së liderit kinez në Uashington, Trump e paralajmëroi Xi-në që të mos i ofronte mbështetje Iranit dhe mori garanci se Kina nuk do ta bënte një gjë të tillë, siç deklaroi në atë kohë ambasadori amerikan në Kinë.
Paralajmërimi erdhi në mes të raporteve se Kina i kishte furnizuar Iranin me sisteme raketore të mbrojtjes ajrore (të lëvizshme, që mbahen në sup) dhe se Teherani kishte gjetur mënyra për t'iu shmangur sanksioneve mbi shitjet e naftës me ndihmën e Kinës.
Në shtator, Trump e hodhi poshtë një raport sipas të cilit Irani kishte siguruar imazhe satelitore të një baze në Jordani nga subjekte kineze, para një sulmi që vrau tre ushtarë amerikanë atje në muajin korrik.