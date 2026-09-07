Lajmet e fundit
Presidenti amerikan Donald Trump ka publikuar një video që duket se sugjeron heqjen e fjalës “Mexico” nga emri i shtetit amerikan New Mexico, duke e zëvendësuar atë me “America”.
Trump nuk ka dhënë ndonjë shpjegim për videon e publikuar, duke lënë të paqartë nëse bëhet fjalë vetëm për një mesazh politik apo nëse ekziston ndonjë plan konkret për riemërtimin e shtetit, transmeton Klankosova.tv.
Many people suggested changing the name of New Mexico, one of the great vote cheating states of all time, to NEW AMERICA. So much more prestigious and beautiful for the people of that potentially incredible State. Wow, I Love It!!! President DONALD J. TRUMP— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 6, 2026
( TS: Sep 6 2026,… pic.twitter.com/q9uTdIDFhT
Postimi vjen pas disa nismave të mëparshme të Trumpit për ndryshimin e emrave të vendeve gjeografike.
Më 20 janar 2025, ai nënshkroi një urdhër ekzekutiv për riemërtimin e Gjirit të Meksikës në “Gjiri i Amerikës”, vendim që u kundërshtua nga Meksika.
Ndërkaq, më 27 gusht, Trump nënshkroi një tjetër urdhër për riemërtimin e Liqenit Ontario në “Liqeni Amerika”, në një periudhë tensionesh të shtuara tregtare me Kanadanë.