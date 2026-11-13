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Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se nuk e përjashton mundësinë e përdorimit të forcës ushtarake kundër Kubës, duke thënë se dëshiron të ndërmarrë veprime ndaj ishullit para përfundimit të mandatit të tij në vitin 2029.
Në një intervistë telefonike me moderatorin konservator Hugh Hewitt, Trump u pyet nëse do të konsideronte një ndërhyrje ushtarake për ndryshimin e pushtetit në Kubë.
“Sigurisht që do ta konsideroja”, u përgjigj presidenti amerikan, duke shtuar se administrata e tij po e monitoron nga afër situatën në vend.
Trump e cilësoi Kubën si një shtet në krizë të thellë dhe përmendi sekretarin amerikan të Shtetit, Marco Rubio, si një nga figurat që mund të angazhohen në këtë çështje.
Deri më tani, Shtëpia e Bardhë nuk ka bërë të ditur ndonjë plan konkret për ndërhyrje ushtarake në Kubë.