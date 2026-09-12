Lajmet e fundit
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, do të mbërrijë më vonë të shtunën në aeroportin e Dublinit, për një vizitë dyditore në Irlandë.
Trump do të zhvillojë një takim me presidenten irlandeze Catherine Connolly, si dhe një takim dypalësh me Taoiseach-un (kryeministrin irlandez) Micheal Martin, shkruan BBC, transmeton klankosova.tv.
Ai gjithashtu do të marrë pjesë në disa aktivitete në rezidencën e ambasadorit amerikan në Irlandë, Ed Walsh, në Phoenix Park të Dublinit.
Më pas, Trump do të marrë pjesë në turneun e golfit Amgen Irish Open, i cili po zhvillohet në Trump International Golf Links and Hotel Doonbeg, në qarkun Clare, pronë e tij.