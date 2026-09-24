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Kryeministri i Sllovenisë, Janez Jansha, e ka ftuar presidentin amerikan, Donald Trump për vizitë në Slloveni, gjë të cilën thotë ta ketë pranuar i pari i Shtëpisë së Bardhë.
Në një intervistë për televizionin amerikan “Newsmax”, Jansha tha se Trumpi e njeh Slloveninë meqë edhe Zonja e Parë vjen nga ky vend, raporton Klankosova.tv.
Lajmin për ftesën drejtuar presidentit republikan, Jansha e publikoi edhe në profilin e tij në X, duke e shoqëruar me një pjesë të shkurtër të intervistës.
Në postim, ai theksoi se Sllovenia dhe ShBA-ja kanë një marrëdhënie të veçantë.
“Dhe për këtë arsye, mbrëmë në pritje e ftova presidentin Donald Trump në Slloveni”, tha kryeministri slloven, vendi i origjinës së Zonjës së Parë amerikane, Melania Trump.
Dy liderët u takuan të martën në pritjen tradicionale për liderët, të organizuar në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së nga presidenti i shtetit nikoqir. /Klankosova.tv
Na današnjem gostovanju na @NEWSMAX sva z voditeljem govorila tudi o odnosih med Slovenijo in ZDA. Naši državi imata poseben odnos. Tudi zato sem sinoči na sprejemu predsednika @realDonaldTrump povabil v Slovenijo. pic.twitter.com/s0A9xZD2XX— Janez Janša (@JJansaSDS) September 23, 2026