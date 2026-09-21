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Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se Rusia ka “humbur kontrollin” mbi industrinë e saj të naftës dhe karburanteve për shkak të luftës në Ukrainë.
Trump iu referua sulmeve të Ukrainës ndaj rafinerive ruse të naftës, duke thënë se një numër i madh i tyre janë dëmtuar dhe aktualisht janë jashtë funksionit, raporton Sky News, transmeton Klankosova.tv.
“Një numër i madh i rafinerive të tyre të naftës janë hedhur në erë dhe të paktën përkohësisht, janë jashtë funksionit”, ka shkruar Trump në platformën e tij Truth Social.
Ai e ka cilësuar luftën në Ukrainë si “absurde dhe të pafundme”, duke bërë thirrje që ajo të përfundojë.