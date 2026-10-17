Lajmet e fundit
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka përdorur kompetencat presidenciale për të penguar zbatimin e një pjese të sanksioneve ndaj Rusisë, të miratuara së fundmi nga Kongresi amerikan, me qëllim ndëshkimin e Moskës për luftën në Ukrainë.
Në një urdhër ekzekutiv të nënshkruar të premten në mbrëmje, Trump ka deklaruar se pezullimi i disa prej masave është në interesin kombëtar të Shteteve të Bashkuara.
Ai e kishte nënshkruar ligjin për sanksionet në shtator, ndërsa masat pritej të hynin në fuqi të dielën, më 18 tetor.
Ky vendim vjen disa ditë pasi Trump deklaroi se ShBA-ja do të importonte naftë dizel nga Rusia, në përpjekje për të ulur çmimet e energjisë përpara zgjedhjeve të mesmandatit në nëntor, të cilat do të përcaktojnë se cila parti do të kontrollojë Kongresin amerikan.
Plani ka shkaktuar reagime të forta në mesin e ligjvënësve amerikanë, duke nxitur kundërshtime si nga republikanët, ashtu edhe nga demokratët, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv
Ligji për sanksionet mban emrin e senatorit të ndjerë republikan nga Karolina e Jugut, Lindsey Graham, i cili ishte një nga mbështetësit më të zëshëm të Ukrainës në Uashington. Sipas tekstit burimor, Graham ka vdekur më 11 korrik.
Ligji synon të godasë ekonominë ruse dhe i jep presidentit amerikan kompetenca të gjera për të vendosur tarifa deri në 100 për qind ndaj pesë blerësve më të mëdhenj të naftës dhe gazit rus. Në mesin e vendeve që mund të preken më shumë nga këto masa janë Kina dhe India.
Përveç kësaj, ligji parasheh sanksione ndaj presidentit rus, Vladimir Putin, zyrtarëve të lartë të qeverisë ruse, bankave dhe institucioneve të tjera financiare, si dhe flotës së cisternave që Rusia përdor për të anashkaluar sanksionet ekzistuese.
Të enjten, një grup dypartiak prej 20 ligjvënësish amerikanë i dërgoi Trumpit një letër, duke i kërkuar që ta respektojë ligjin e ri dhe të lejojë hyrjen e tij në fuqi më 18 tetor.