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Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se vendimi i tij për të pezulluar disa sanksione ndaj Rusisë synon ta mbajë Moskën të përfshirë në negociata.
“Jam në procesin e negociatave për paqe në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës”, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social, duke shtuar se nuk dëshiron të bëjë asgjë që do ta largonte, siç u shpreh ai, “pa menduar mirë, Rusinë nga tryeza e negociatave”.
Të premten në mbrëmje, Trump bllokoi një sërë sanksionesh ndaj Rusisë, vetëm dy ditë para se ato të hynin në fuqi. Ky vendim vjen në një kohë kur mosmarrëveshjet mes tij dhe presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky, janë thelluar.
Zelensky deklaroi të dielën për NBC News se rreshtimi në anën e presidentit rus, Vladimir Putin, do të ishte një “gabim historik”.
Ndërkaq, i dërguari rus, Kirill Dmitriev, e përshëndeti vendimin e Trumpit, duke e cilësuar atë si “një moment të rëndësishëm dhe vërtet historik”. Ai tha se sanksionet, të miratuara nga Kongresi amerikan dhe të nënshkruara në ligj nga presidenti i SHBA-së në shtator, do t’i shkaktonin “dëme serioze” ekonomisë amerikane dhe tregjeve globale.
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, e përshkroi pezullimin si një ndërprerje 60-ditore, gjatë së cilës do të analizohet ndikimi i mundshëm i sanksioneve në ekonominë amerikane dhe atë globale, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv
Në postimin e tij në Truth Social, Trump akuzoi gjithashtu Zelenskyn se “nuk dëshiron t'i japë fund kësaj lufte dhe ndoshta nuk ka dashur kurrë”, duke shtuar se presidenti ukrainas “mund të kishte arritur një marrëveshje më të mirë dy vjet më parë sesa mund ta arrijë tani”.
Zelensky ka kërkuar përfundimin e luftimeve dhe ka deklaruar vazhdimisht se Putini nuk dëshiron paqe, që prej nisjes së pushtimit të plotë rus të Ukrainës në shkurt të vitit 2022.
Marrëdhëniet mes Uashingtonit dhe Kievit janë tensionuar më tej pasi SHBA-ja arriti një marrëveshje të debatueshme për importimin e naftës dizel ruse javën e kaluar.
Pavarësisht sanksioneve ndërkombëtare, Rusia ka vazhduar të eksportojë naftë, kryesisht drejt Kinës dhe Indisë, shpesh me çmime dukshëm më të ulëta. Sipas Qendrës për Kërkime mbi Energjinë dhe Ajrin e Pastër (CREA), një organizatë kërkimore, Kina ka blerë rreth gjysmën e eksporteve ruse të naftës bruto, ndërsa India ka përbërë rreth 37 për qind të tyre.
Gjatë një samiti të Bashkimit Evropian, pas njoftimit të Trumpit për marrëveshjen e blerjes së naftës dizel nga Rusia dhe deklaratës së tij se Zelensky ishte “më i vështirë për t'u marrë vesh” sesa Putini, presidenti ukrainas tha se ishte kënaqësi të ishte mes “liderëve të vërtetë”.