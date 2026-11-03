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Amerikanët votojnë sot në zgjedhjet e mesmandatit, të cilat do të përcaktojnë përbërjen e re të Kongresit dhe ndikimin politik të presidentit Donald Trump në dy vitet e ardhshme.
Gara kryesore zhvillohet mes republikanëve dhe demokratëve për kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve dhe Senatit. Sipas Reuters, demokratët synojnë të rikthejnë shumicën në Kongres, ndërsa republikanët përpiqen të ruajnë kontrollin.
Ekonomia, kostoja e jetesës, çmimet e karburanteve dhe politikat e administratës Trump kanë dominuar fushatën zgjedhore, transmeton Klankosova.tv.
Humbja e shumicës në njërën apo të dyja dhomat e Kongresit do t'ia vështirësonte presidentit Trump miratimin e nismave legjislative dhe do t'u jepte demokratëve më shumë hapësirë për mbikëqyrjen e administratës.
Zgjedhjet e mesmandatit konsiderohen një matës i rëndësishëm i mbështetjes për presidentin në detyrë, ndërsa rezultatet do të përcaktojnë balancën e pushtetit në Uashington.