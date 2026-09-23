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Presidenti amerikan, Donald Trump ka deklaruar në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara se përballet me një “vendim të madh” lidhur me Iranin, duke lënë të hapur mundësinë e një sulmi të ri ose të një marrëveshjeje paqeje.
Gjatë fjalimit të tij në Nju Jork, para një salle të mbushur me përfaqësues ndërkombëtarë, Trump paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara mund ta “asgjësojnë” Iranin nëse konflikti nuk zgjidhet përmes negociatave, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Një anëtar i vetëm i delegacionit iranian ndoqi nga afër fjalimin e presidentit amerikan.
Deklaratat e Trump u bënë në një ditë të ngjeshur diplomatike, ku zhvilloheshin gjithashtu kontakte mes përfaqësuesve amerikanë dhe iranianë, në përpjekje për të gjetur një rrugëdalje nga përplasja mes dy vendeve.
Në fjalimin e tij, Trump foli edhe për çështje të tjera ndërkombëtare. Ai kundërshtoi idenë e një “qeverie globale” dhe u zotua se do të angazhohet për të ndërmjetësuar paqen mes Rusisë dhe Ukrainës.
Presidenti amerikan theksoi gjithashtu synimin që Shtetet e Bashkuara të ruajnë epërsinë në garën globale për zhvillimin e inteligjencës artificiale.