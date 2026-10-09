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Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha të premten se do të ketë “lajme të mëdha” për naftën, pasi çmimet mbeten në nivele rekord në javët para zgjedhjeve të mes mandatit të 3 nëntorit, të cilat do të përcaktojnë kontrollin e Kongresit.
“Kemi një njoftim të madh që do të dalë së shpejti për naftën. Mendoj se kemi disa lajme të mëdha për situatën e naftës“, tha Trump pa dhënë hollësi në një aktivitet në Shtëpinë e Bardhë, shkruan Euronews.al, transmeton klankosova.tv.
Çmimet e naftës janë rritur me 70% që nga fillimi i luftës SHBA-Izrael kundër Iranit, pavarësisht dy lëvizjeve të fundit të profilit të lartë nga Trump për të rritur furnizimet me karburant: presionin ndaj aleatëve për të liruar rezervat e emergjencës dhe zgjerimin e aksesit në naftë të kuqe të përjashtuar nga taksat.
Luftërat në Iran dhe Ukrainë kanë shkaktuar një krizë të paparë globale të furnizimit me karburant, duke i çuar çmimet mesatare të naftës në SHBA në 6.28 dollarë për galon të enjten.