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Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka nënshkruar ligjin që i hap rrugë Shteteve të Bashkuara për vendosjen e sanksioneve të gjera ndaj Rusisë, me synimin për të rritur presionin mbi Moskën dhe për ta shtyrë atë drejt përfundimit të luftës në Ukrainë.
Ligji, i njohur si “Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act”, u miratua nga Dhoma e Përfaqësuesve dy ditë para nënshkrimit, me 262 vota pro dhe 159 kundër.
Në fokus të legjislacionit janë të ardhurat e Rusisë nga eksportet e naftës dhe gazit, ndërsa masat mund të prekin edhe vendet që vazhdojnë të blejnë energji ruse, shkruajnë mediat ndërkombëtare transmeton Klankosova.tv.
Ligji parashikon gjithashtu sanksione ndaj zyrtarëve politikë dhe ushtarakë rusë, si dhe ndaj rrjeteve dhe individëve jashtë Rusisë që, sipas autoriteteve amerikane, ndihmojnë Moskën në furnizimin e makinerisë së saj ushtarake ose në shmangien e sanksioneve ndërkombëtare.
Një tjetër objektiv janë të ashtuquajturat “anije fantazmë”, një flotë anijesh që përdoret për transportin e naftës ruse dhe që synon të anashkalojë kufizimet e vendosura ndaj eksporteve energjetike të Moskës.
Legjislacioni i jep presidentit amerikan kompetenca të gjera për zbatimin e masave ndëshkuese. Në kuadër të tyre, Trump mund të vendosë edhe tarifa ndaj vendeve që blejnë energji ruse ose që ndihmojnë Moskën të shmangë sanksionet.
Tarifat e parashikuara nga ligji mund të arrijnë deri në 100 për qind, duke e bërë këtë një nga mekanizmat kryesorë për rritjen e presionit ekonomik ndaj Rusisë dhe partnerëve të saj tregtarë.
Megjithatë, disa demokratë kanë kundërshtuar pjesë të legjislacionit, veçanërisht kompetencat e gjera që i jepen presidentit për përdorimin e tarifave ndaj vendeve të tjera.
Sipas mbështetësve të ligjit, masat synojnë të kufizojnë burimet financiare që Rusia përdor për të mbështetur luftën në Ukrainë. Kritikët, ndërkohë, kanë ngritur shqetësime për hapësirën e madhe që i lihet presidentit në përcaktimin dhe zbatimin e tarifave ndaj vendeve të treta.
Njoftimin e dha edhe Ministria e Jashtme e Ukrainës: