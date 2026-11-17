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Presidenti amerikan, Donald Trump, ka mbërritur të martën në Filipine, ku është takuar me partnerë rajonalë, duke synuar të formalizojë një marrëveshje tregtare dhe të largohet përkohësisht nga një sërë sfidash që po përballet administrata e tij në ShBA.
Këto takime u realizuan në kudër të samitit APEC.
Manila është ndalesa e parë e Trumpit në një udhëtim treditor, i cili më pas do ta çojë në Kinë për bisedime historike trepalëshe mbi armët bërthamore me presidentin kinez, Xi Jinping, dhe presidentin rus, Vladimir Putin.
Sipas Trumpit, gjatë vizitës mund të zhvillohet edhe një takim me liderin e Koresë së Veriut, Kim Jong Un.
Sipas AP, kjo vizitë shënon udhëtimin e parë të Trumpit jashtë vendit që nga humbjet e thella të partisë së tij në zgjedhjet e mes-mandatit.