Lajmet e fundit
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se lufta me Iranin është praktikisht e përfunduar, duke shprehur optimizëm për t’i dhënë fund konfliktit.
Ndërkohë, Irani ka kundërshtuar pretendimet e Uashingtonit, duke theksuar se nuk do të dorëzohet dhe se SHBA-ja duhet të pranojë kushtet e Teheranit për përfundimin e luftës.
Kërkesat iraniane përfshijnë heqjen e sanksioneve, përfundimin e bllokadës detare dhe kompensimin për dëmet e shkaktuara nga lufta.
Pavarësisht deklaratave për përparim drejt paqes, ende nuk ka marrëveshje përfundimtare mes dy vendeve.