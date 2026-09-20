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Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka ashpërsuar retorikën ndaj Iranit, duke deklaruar se Teherani duhet të zgjedhë mes një marrëveshjeje me SHBA-në, përballjes me presionin ekonomik dhe asaj që ai e cilësoi si “shkatërrimin” e vendit.
Në një intervistë telefonike për Fox News, Trump tha se së shpejti duhet të marrë një vendim të rëndësishëm lidhur me hapat e ardhshëm të SHBA-së në konfliktin me Iranin, shkruan A2cnn, transmeton Klankosova.tv.
“Pyetja ime është: kur dhe nëse do ta shkatërroj të gjithë vendin?”, është shprehur Trump, duke shtuar se Irani “më mirë të sillet mirë”.
Deklaratat e presidentit amerikan vijnë në një moment të tensionuar, ndërsa administrata e tij po shqyrton opsionet për vijimin e konfliktit dhe mundësinë e përshkallëzimit të operacioneve ushtarake.
Vetëm pak ditë më parë, Trump i kishte thënë Axios se kishte përpara një “vendim të madh” dhe se po konsideronte mundësinë e rikthimit në operacione ushtarake në shkallë të gjerë.