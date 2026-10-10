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Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se mendon se "ka ardhur koha që Ukraina të ketë një president të ri", ndërsa iu përgjigj kritikave të Volodymyr Zelenskyt lidhur me marrëveshjen e SHBA-së me Rusinë për naftën.
Presidenti ukrainas paralajmëroi se një marrëveshje e re për të lejuar hyrjen e miliona tonëve naftë ruse në SHBA do t'i siguronte Moskës fonde për të vazhduar luftën kundër vendit të tij, duke e cilësuar atë si një dhuratë për presidentin rus Vladimir Putin, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Të shtunën, jashtë Shtëpisë së Bardhë, Trump u tha gazetarëve se Zelensky "kërkon të krijojë probleme për botën" duke vazhduar të autorizojë sulme ndaj rafinerive ruse.
"Ai duhet patjetër të ndalojë," tha Trump, përpara se të sugjeronte se Ukraina duhet të "gjejë një udhëheqës të ri që mund të arrijë një marrëveshje".
Furnizimet globale me karburant, përfshirë naftën janë kufizuar rëndë nga lufta kundër Iranit e nisur nga SHBA-ja dhe Izraeli, e cila çoi në mbylljen faktike të Ngushticës së Hormuzit, përmes së cilës zakonisht kalon rreth një e pesta e produkteve të naftës në botë.
Rusia – një prodhues i madh – dhe Ukraina i kanë intensifikuar së fundmi sulmet ndaj infrastrukturës energjetike dhe objekteve të transportit të njëra-tjetrës, duke rritur më tej tensionet në tregjet e energjisë.
"Ne thamë: 'mund t'i bëni çfarë të doni Rusisë, por mos i godisni rafineritë', sepse kjo shkakton një problem botëror," vazhdoi Trump.
"Ai mund të kishte arritur shumë marrëveshje dhe, për ndonjë arsye, nuk e bën kurrë këtë."
I dërguari i Putinit, Kirill Dmitriev, e përshkroi ndërhyrjen e Trumpit si "ikonike dhe historike", duke thënë se Ukraina "ka nevojë për një udhëheqje që fokusohet vërtet te paqja".
Presidenti amerikan konfirmoi të premten se ishte arritur një marrëveshje me Moskën për të pezulluar sanksionet ndaj eksporteve ruse të naftës "diesel" deri më 7 prill.
Zelensky reagoi duke thënë se kjo do t'i mundësonte Moskës të siguronte fonde të reja për të blerë pajisje të reja ushtarake për vazhdimin e luftës.
Ai gjithashtu akuzoi Moskën se e interpreton marrëveshjen si një sinjal se "mund të vazhdojnë të luftojnë dhe të hedhin bomba mbi qytete", pas sulmeve të reja vdekjeprurëse në Zaporizhzhia.