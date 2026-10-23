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Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se miliarderi Elon Musk ka rivendosur qasjen në internetin satelitor Starlink për Ukrainën, pasi kufizimet e fundit në lidhje kishin ndikuar drejtpërdrejt në operacionet luftarake të forcave të armatosura të Kievit.
Deklarata e Trumpit vjen menjëherë pasi presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, bëri të ditur se lidhja me "Starshield", sistemi i komunikimit të nivelit ushtarak i zhvilluar nga kompania SpaceX ende nuk ishte rikthyer plotësisht në funksion.
Rrjeti satelitor luan një rol jetik për forcat ukrainase në fushëbetejë, duke shërbyer për koordinimin e operacioneve, komunikimin taktik dhe drejtimin e dronëve si në sulmet ndaj pozicioneve ruse, ashtu edhe në mbrojtjen ajrore, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Më herët, vetë Elon Musk kishte mohuar të ishte përgjegjës për ngadalësimin apo ndërprerjen e shërbimit, ndërsa administrata amerikane ka theksuar se nuk i ka dhënë asnjëherë udhëzime kompanisë SpaceX për të kufizuar sinjalin për ushtrinë e Ukrainës.