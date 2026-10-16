Lajmet e fundit
Të shtënat në shkollën fillore "Silver Rail" në Bend, Oregon – ku humbën jetën pesë persona, përfshirë tre fëmijë, një mësues dhe vetë të dyshuarin – kanë shkaktuar një valë pikëllimi, por edhe vlerësime për burrin që ndërhyri.
I dyshuari për sulmin është identifikuar si John Griffin, 16 vjeç, banor i Bendit. Këtë e raporton CBS News, partneri i BBC-së në ShBA, duke iu referuar burimeve nga forcat e rendit.
Personi që ndërhyri për të ndaluar sulmin është identifikuar nga familja e tij si Kaylub Giamanco, një banor i kahershëm i Bendit, i cili ka dy vajza që shkojnë në shkollën fillore "Silver Rail".
Giamanco, i cili qëlloi për vdekje të dyshuarin pasi ky i fundit hyri në shkollë, u vlerësua nga Donald Trump si një "hero i madh". Trump shtoi se, pa ndërhyrjen e tij, situata mund të kishte qenë "shumë më e rëndë".
Sipas BBC, ngjarja ka nxitur reagime nga të dyja palët në debatin mbi kontrollin e armëve. Organizatat që kërkojnë legjislacion më të rreptë kanë bërë thirrje për veprim, ndërsa grupet e tjera argumentojnë se masa të tilla nuk do të parandalojnë tragjedi të tjera. /Klankosova.tv