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Presidenti i Kinës, Xi Jinping, dhe presidenti amerikan Donald Trump kanë përdorur tone të ngrohta gjatë vizitës së liderit kinez në Shtëpinë e Bardhë, duke theksuar nevojën për një marrëdhënie “konstruktive dhe të qëndrueshme” mes dy fuqive botërore.
Gjatë një fjalimi në darkën shtetërore të organizuar për nder të Xi Jinping, lideri kinez u shpreh se të dyja vendet duhet të ecin përpara së bashku, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
“Le të bashkojmë duart dhe të ecim përpara, krah për krah, së bashku”, tha Xi.
Edhe Donald Trump përdori një gjuhë veçanërisht miqësore ndaj homologut të tij kinez. Ai i cilësoi Xi Jinping dhe bashkëshorten e tij, Peng Liyuan, si “të jashtëzakonshëm”, foli për një “marrëdhënie të gjatë” dhe e ftoi liderin kinez të jetë ndër të parët që do të shkelin në sallën e re të ballos së Shtëpisë së Bardhë.
Pavarësisht atmosferës festive, retorikës së miqësisë dhe mikpritjes luksoze, mbetet e paqartë se sa përparim konkret është bërë në çështjet ku Uashingtoni dhe Pekini kanë dallime të thella.
Ekonomia kineze përballet me vështirësi, ndërsa Pekini ka interes të madh për të mbrojtur eksportet nga tarifat amerikane dhe për të ruajtur qasjen në tregun e ShBA-së.
Në të njëjtën kohë, të dyja palët kanë interes që rivaliteti mes tyre të mos përshkallëzohet në një konflikt më të gjerë.
Pikat më të ndjeshme mbeten tregtia, Tajvani, teknologjia dhe inteligjenca artificiale.
Xi Jinping i ka bërë thirrje ShBA-së që të mbajë një qëndrim të “duhur” kundër pavarësisë së Tajvanit.
Sipas agjencisë shtetërore kineze Xinhua, Xi i kërkoi Uashingtonit ta trajtojë çështjen e Tajvanit me kujdes, në mënyrë që të krijohen kushte për bashkëpunim strategjik mes dy vendeve.
Pekini e konsideron Tajvanin pjesë të territorit të Kinës dhe kundërshton çdo hap drejt pavarësisë së ishullit. ShBA-ja, ndërkohë, nuk ka marrëdhënie diplomatike formale me Tajvanin, por ligji amerikan parashikon mbështetje për aftësinë e tij për vetëmbrojtje.
Kjo çështje vazhdon të jetë një nga burimet kryesore të tensionit në marrëdhëniet amerikano-kineze.
Edhe inteligjenca artificiale ishte pjesë e diskutimeve.
Xi tha se ShBA-ja dhe Kina, si dy prej vendeve kryesore në teknologji, kanë një përgjegjësi të përbashkët për zhvillimin e AI-së dhe bëri thirrje që teknologjia të përdoret për të mirën e njerëzimit dhe të mbetet nën mbikëqyrjen njerëzore.
Nga ana tjetër, administrata Trump është përballur me thirrje për më shumë masa mbrojtëse ndaj rreziqeve të AI-së. Trump ka argumentuar se ShBA-ja nuk mund të lejojë që Kina ta tejkalojë në këtë fushë.
Përtej marrëveshjeve konkrete, një prej përfitimeve të rëndësishme të vizitës për Pekinin duket të jetë edhe aspekti simbolik.
Xi u prit me ceremoni madhështore, pati një takim personal në aeroport dhe mori pjesë në një darkë shtetërore luksoze në Shtëpinë e Bardhë.
Pamjet e pritjes dhe mënyra se si Trump e trajtoi homologun kinez janë përcjellë gjerësisht edhe në Kinë, ku imazhi i Xi-së si një lider që takohet në kushte të barabarta me presidentin amerikan ka marrë vëmendje.
Gjatë darkës shtetërore, Trump i dhuroi Xi Jinping një skulpturë të shqiponjës tullace, simbolit kombëtar të Shteteve të Bashkuara.
Trump tha se shqiponja përfaqëson “shpirtin e lirë dhe të pandalshëm të Amerikës”.
Dhënia e dhuratave është një element tradicional i diplomacisë ndërkombëtare dhe shpesh përdoret për të përcjellë mesazhe simbolike gjatë vizitave të liderëve.