Lajmet e fundit
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka thënë se dëshiron të takohet me senatorin e ri të Miçiganit, Abdul El-Sayed.
Pas përplasjeve të shumta në zgjedhjet e mesmandatit, duket se Trump ka ndryshuar qasje dhe mendim për El-Sayed.
Takimi me senatorin e ri do të kishte si qëllim diskutimet rreth planit të tij që parasheh kujdes shëndetësor për të gjithë, të njohur si “Medicare for All”, të cilin El-Sayed më pas e quajti “Trumpcare”.
Trump e cilësoi atë si një djalë të zgjuar, duke thënë se kishte bërë një punë shumë të mirë duke e riemërtuar planin e tij si “Trumpcare”, raporton CNN, transmeton Klan Kosova.
Presidenti amerikan tha se ndoshta mund të gjejnë një gjuhë të përbashkët.
Ndërkaq, El-Sayed gjatë fushatës së tij ka theksuar mbështetjen për idenë e kujdesit shëndetësor universal, ndaj së cilës Trump ka mbajtur qëndrim kundërshtues. /Klankosova.tv