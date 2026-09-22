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Presidenti amerikan, Donald Trump dhe kryeministri britanik, Andy Burnham, janë takuar të martën për herë të parë, në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, në Neë York.
Gjatë takimit, Trumpi ka lavdëruar kryeministrin e ri britanik, për të cilin ka thënë se është më i mirë se ish-kryeministri, Keir Starmer.
I pyetur për marrëdhëniet SHBA-Mbretëri e Bashkuar nga një gazetar, Trump është përgjigjur, duke thënë se ato janë në nivel të lartë.
“Janë në nivel më të lartë tani sesa ishin me kryeministrin tuaj të fundit, le ta themi kështu”, ka deklaruar Trump.
Ndërkohë, Burnham theksoi potencialin e së ardhmes së Britanisë, duke thënë se ajo "ka shumë gjëra në favor të saj dhe është koha që narrativa për Britaninë të kthehet në një histori pozitive. Të përhapim një frymë shprese në të gjithë vendin."
Burnham shtoi se të dy liderët diskutuan për Lindjen e Mesme, Ishujt Falkland dhe çështjet tregtare.