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Presidenti kinez Xi Jinping, ai amerikan Donald Trump dhe presidenti i Rusisë, Vladimir Putin janë fotografuar së bashku në Shenzhen për herë të parë, gjatë pritjes së organizuar nga presidenti kinez në kuadër të samitit të Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor (APEC), shkruan BBC.
Ata do të kenë bisedime historike trilaterale me Putinin të enjten.
Më herët, Xi e quajti udhëheqësin rus "mik të vjetër".
Redaktori i BBC-së për Rusinë tha se disa gazeta tashmë po e konsiderojnë këtë vizitë si “fitore diplomatike” për Putinin, thjesht sepse ky takim po ndodh.
Ndërkohë, Trump udhëtoi nga Filipinet ku mori pjesë në një samit tjetër.