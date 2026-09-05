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Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar se i dërguari i posaçëm i ShBA-së, Steve Witkoff, dhe dhëndri i tij, Jared Kushner, do të udhëtojnë jashtë vendit në përpjekje për të ndërmjetësuar një marrëveshje paqeje mes Rusisë dhe Ukrainës.
Duke folur në Zyrën Ovale të premten, Trump tha se Shtetet e Bashkuara kanë një propozim të ri dhe konkret që synon t’i japë fund luftës në Ukrainë, tashmë në vitin e pestë. Megjithatë, ai nuk dha detaje rreth përmbajtjes së propozimit.
“Ne kemi një ide për paqe”, tha Trump, duke vlerësuar Witkoff dhe Kushner si negociatorë të aftë, raporton Reuters, përcjell Klankosova.tv.
Sipas presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, Witkoff dhe Kushner pritet të udhëtojnë fillimisht në Moskë dhe më pas të shkojnë në Ukrainë të dielën.
Dy zyrtarët amerikanë kanë planifikuar prej ditësh një vizitë në Moskë gjatë fundjavës, e pasuar nga një udhëtim në Kiev.
Megjithatë, sipas burimeve të Reuters, itinerari ka ndryshuar disa herë gjatë ditëve të fundit.
Përpjekjet e administratës Trump për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë deri tani nuk kanë prodhuar një marrëveshje, ndërsa negociatat kanë ngecur gjatë muajve të fundit.
Në fund të gushtit, drejtori i CIA-s, John Ratcliffe, udhëtoi drejt Moskës, pjesërisht për të diskutuar me homologët rusë mundësinë e një zgjidhjeje për konfliktin.
Ndërkohë, shumica e zyrtarëve perëndimorë të inteligjencës dyshojnë se presidenti rus Vladimir Putin është i gatshëm për një marrëveshje afatshkurtër. Inteligjenca ukrainase, nga ana tjetër, vlerëson se Rusia mund të tentojë përshkallëzimin e luftës në vend të uljes së tensioneve.
Tensionet mbeten të larta në terren. Të premten, një dron rus goditi selinë e shërbimit ukrainas të sigurisë, SBU, në Kiev, në një nga objektivat më të rëndësishëm të goditur gjatë luftës.
Witkoff, i cili konsiderohet negociatori kryesor i ShBA-së për luftën në Ukrainë, ka vizituar disa herë Moskën, por deri tani nuk ka udhëtuar në Ukrainë.