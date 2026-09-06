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Bologna dhe Sassuolo kanë dhuruar një ndeshje spektakolare në Serie A, e cila përfundoi me rezultat 2-2.
Sassuolo dukej se e kishte fitoren në duar, pasi arriti të kalonte në avantazh të dyfishtë. Doig dhe Berardi shënuan për mysafirët, duke e çuar rezultatin në 0-2 dhe duke i dhënë Sassuolos një pozicion shumë të favorshëm.
Por Bologna nuk u dorëzua dhe në fund realizoi një rikthim dramatik. Piccoli ngushtoi diferencën, ndërsa në minutën e 91-të Dovbyk shënoi golin e barazimit për të ndezur festën në stadium.
Kështu, të dyja skuadrat ndajnë pikët pas një 90-minutëshi plot emocione, me Sassuolon që humbi mundësinë për ta marrë fitoren në udhëtim.
Në javën e ardhshme, Sassuolo do të ketë një tjetër sfidë të vështirë, pasi në shtëpi pret Juventusin. Ndërkohë, Bologna do të udhëtojë për t'u përballur me Napolin.