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Tri vetura janë përfshirë nga zjarri në rrugën "Selman Loku" në Prishtinë, në një incident të raportuar rreth orës 01:00 pas mesnate.
Lajmin për Klankosova.tv e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti.
Ajo bëri të ditur se policia kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku janë shkaktuar dëme materiale. Sipas policisë, reagimi ka qenë i shpejtë dhe zjarri është lokalizuar dhe shuar në kohë.
“Policia në koordinim me Prokurorin e Shtetit po ndërmerr veprimet e mëtejme”, është bërë e ditur nga policia.
Ndërkohë, sipas detajeve të dhëna nga komandanti i zjarrfikësve Malë Gashi, zjarri ka përfshirë tri vetura dhe hapësirën ku ato ishin të parkuara.
“Në rrugën "Selman Loku" në Prishtinë në garazhën e një shtëpi tri vetura janë përfshirë nga zjarri. Edhe pjesa ku kanë qenë të parkuara, reagimi ka qenë i shpejtë edhe kanë arritur me lokalizuar dhe me fikur zjarrin. I menjëhershëm ka qenë dhe për fat që kanë reaguar shpejt e kanë kapur në atë fazë të zhvillimit të zjarrit”, konfirmoi Gashi. /Klankosova.tv