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Një djalë trevjeçar ka humbur jetën në çerdhen ku qëndronte, pasi u mbyt nga ushqimi. Detaje të tjera tragjike lidhur me ngjarjen u zbuluan sot gjatë një seance në gjykatë.
Thiago Wall u dërgua me urgjencë në spital pasi u gjet duke u mbytur nga ushqimi, pranë një tasi me ushqim, në çerdhen Cosy Toes në Middleton, Greater Manchester, më 2 nëntor, raporton Mirror, transmeton Klankosova.tv.
Hetimi gjyqësor për vdekjen e vogëlushit u hap dhe më pas u shty nga një mjeke ligjore, gjatë një seance të shkurtër të zhvilluar të mërkurën në mëngjes në Gjykatën e Mjekësisë Ligjore në Rochdale.
Thiago ndërroi jetë më 5 nëntor, tri ditë pas incidentit, në Spitalin Pediatrik Mbretëror të Manchesterit.
Mjekja ligjore e lartë, Joanne Kearsley, deklaroi se një skaner CT kishte zbuluar se vogëlushi kishte pësuar një “dëmtim të pakthyeshëm dhe të papërballueshëm të trurit, si pasojë e mungesës së oksigjenit”. Ai ndërroi jetë pavarësisht ndërhyrjes mjekësore.
Shkaku paraprak i vdekjes u përcaktua si “mbytje nga ushqimi në një tas”.
Thiago kishte lindur në Manchester më 26 tetor 2023 dhe kishte mbushur tre vjeç vetëm pak ditë përpara ngjarjes.
Gjatë seancës u bë e ditur se hetimet policore për rastin mund të zgjasin “muaj dhe jo javë”. Policia e Greater Manchester kishte deklaruar më herët se deri më tani nuk ishte arrestuar askush.
Duke dhënë një përmbledhje të shkurtër të ngjarjes, mjekja ligjore Kearsley tha se Thiago ndodhej në çerdhe më 2 nëntor, kur ndodhi incidenti, gjatë të cilit ai u gjet duke u mbytur./Klankosova.tv