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Nicolo Tresoldi ende nuk e ka vendosur se cilën kombëtare do të përfaqësojë në të ardhmen.
Sulmuesi i Club Brugge është në dilemë mes Italisë dhe Gjermanisë dhe, sipas Gazzetta dello Sport, aktualisht zgjedhja është 50-50.
“Po mendohem dhe jam 50 me 50. Të dyja kombëtaret kanë shumë rëndësi për mua”, ka deklaruar Tresoldi.
22-vjeçari ka lindur në Cagliari, ndërsa është rritur në Gjermani dhe në vitin 2022 mori edhe shtetësinë gjermane. Ai ka luajtur për Gjermaninë U21, ku ka 24 paraqitje dhe 12 gola.
Trajneri i Gjermanisë, Jurgen Klopp, ka biseduar me të për ta bindur të zgjedhë Mannschaft-in, ndërsa edhe Roberto Mancini ka zhvilluar kontakte me sulmuesin për ta afruar te Italia.
Për momentin, Tresoldi po merr kohë dhe dëshiron të luajë me Gjermaninë U21 në Evropianin e vitit 2027, përpara se të marrë vendimin përfundimtar.