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Nicolo Tresoldi po shkëlqen me Club Brugge dhe ka vendosur se ku dëshiron ta vazhdojë karrierën. Sulmuesi 22-vjeçar e sheh Milanin si destinacionin e tij të ëndrrave.
Sipas “Gazzetta dello Sport”, Tresoldi dhe rrethi i tij i afërt dëshirojnë rikthimin në Itali, ku ai ëndërron të veshë fanellën kuqezi.
Megjithatë, marrëveshja nuk do të jetë e lehtë. Club Brugge kërkon 60 milionë euro për kartonin e tij, ndërsa Milani duhet të sigurojë kualifikimin në Ligën e Kampionëve për ta përballuar këtë investim.
Tresoldi ka realizuar 14 gola në 17 ndeshjet e para të sezonit./Klankosova.tv