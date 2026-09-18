Lajmet e fundit
Komisioni Disiplinor i Trepçës ka shqiptuar masën disiplinore “ndërprerja e marrëdhënies së punës” ndaj një punëtori të Njësisë Biznesore Miniera me Flotacion Kishnicë dhe Artanë.
Sipas njoftimit të Trepçës, punëtori A.G. ka munguar pa arsye të justifikuar në gjithsej 10 ditë gjatë muajit shtator 2026.
Pas shqyrtimit të dokumentacionit, provave dhe rrethanave të rastit, Komisioni Disiplinor ka konstatuar se veprimet e tij përbëjnë shkelje të rëndë të detyrave të punës, në përputhje me rregulloren për përgjegjësinë disiplinore dhe materiale të punëtorëve të Trepça Sh.A.
“Në përputhje me nenin 14 të Rregullores përkatëse, Komisioni Disiplinor ka shqiptuar masën disiplinore “ndërprerja e marrëdhënies së punës”. Trepça Sh.A. mbetet e përkushtuar ndaj respektimit të disiplinës në punë, përgjegjësisë dhe zbatimit të rregullave të brendshme, me qëllim të garantimit të një procesi pune të rregullt dhe profesional”, thuhet në njoftim./Klankosova.tv