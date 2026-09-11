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Një tren doli nga shinat midis Rouen-it dhe Caen-it në Francën veriore, duke shkaktuar lëndime te rreth 20 persona, të premten në mbrëmje, njoftuan autoritetet franceze.
Treni po transportonte 180 pasagjerë dhe doli nga shinat pranë qytetit të Cleon-it në Normandi, bëri të ditur ministri francez i Transportit, Philippe Tabarot, në një postim në platformën X, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Në vendngjarje ndodhen 140 zjarrfikës për të ndihmuar të lënduarit dhe pasagjerët, shtoi ai.
Autoriteti vendor, prefektura e Seine-Maritime, u bëri thirrje qytetarëve që ta shmangin zonën.