Lajmet e fundit
Prodhimi kosovar po merr sërish rrugë drejt tregut amerikan.
Kompania “Comodita” po eksporton në Shtetet e Bashkuara mbishtresa dyshekësh, të prodhuara në Kosovë dhe të përshtatura për kërkesat e këtij tregu.
Përpara paketimit dhe nisjes, produktet kalojnë nëpër disa faza të prodhimit dhe kontrolleve të cilësisë.
“Bëhet fjalë për mbishtresat e dyshekëve që udhëtojnë drejt tregut amerikan. Veçori e këtyre mbishtresave është MemoryGel Infuse, ku bëhet kombinimi i veçorive të shkumës Memory dhe teknologjisë Gel Infuse”, tha Rona Gruda, menaxhere e laboratorit dhe kontrollit të cilësisë.
Një tjetër veçori është teknologjia Cooling, e cila krijon një sipërfaqe të freskët dhe mundëson menaxhimin e nxehtësisë së trupit.
Çdo produkt testohet dhe kontrollohet gjatë procesit të prodhimit.
“Secili produkt kalon në faza strikte testimi dhe përmbush standarde të larta të cilësisë, me materiale të certifikuara nga kompanitë e mëdha”, pohoi menaxherja Gruda.
Kjo punë, sipas saj, është rikthim i besimit dhe vazhdim i hapave të dikurshëm.
“Kjo nuk është veç një dërgesë eksporti, është rikthim i besimit dhe vazhdim i historisë së nisur më herët. Çdo produkt është i punuar me finesë nga duart e punëtorëve tanë, nga Kosova për në shtëpitë amerikane”, shtoi mes tjerash Gruda.
Eksportet e “Comodita”-s drejt SHBA-së shënojnë një tjetër hap në zgjerimin ndërkombëtar të kompanisë, e cila po e çon prodhimin kosovar në tregje gjithnjë e më të mëdha.