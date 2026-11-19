Lajmet e fundit
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka bërë të ditur se tre zyrtarë nga Kosova janë diplomuar së fundmi në Akademinë Kombëtare të FBI-së.
Përmes një postimi në Facebook, kjo ambasadë ka shprehur krenarinë për këtë arritje, duke theksuar se Kosova është partnere e fortë e SHBA-së në fushën e zbatimit të ligjit.
Sipas Ambasadës, Kosova ka një nga rrjetet më të mëdha të të diplomuarve të Akademisë Kombëtare të FBI-së në nivel global, transmeton Klankosova.tv.
"Kosova është një partner i fortë i SHBA-së në fushën e zbatimit të ligjit dhe ka një nga rrjetet më të mëdha të të diplomuarve të Akademisë Kombëtare të FBI-së në nivel global. Jemi të entuziazmuar të punojmë së bashku për të luftuar krimin e organizuar ndërkombëtar", theksohet në njoftim, transmeton Klankosova.tv.