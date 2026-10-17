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Marrja e mjaftueshme e kalciumit është e rëndësishme për shëndetin e kockave, veçanërisht ndërsa plakemi.
Kosi njihet si një burim i mirë i këtij minerali dhe një porcion prej 6 ons (170 gramë) përmban afërsisht 284 miligramë kalcium, që është rreth 22 përqind e vlerës ditore të përdorur për etiketimin e ushqimit. Megjithatë, disa ushqime dhe pije të tjera mund të përmbajnë më shumë kalcium për porcion, sipas Health.com.
Tofu
Tofu është një nga burimet më të mira bimore të kalciumit, veçanërisht nëse është bërë me sulfat kalciumi. Një gjysmë filxhani tofu i fortë përmban rreth 434 miligramë kalcium.
Përveç kësaj, tofu përmban proteina dhe yndyrna të pangopura dhe disa studime e kanë lidhur konsumin e tij me një rrezik më të ulët të sëmundjeve të zemrës. Megjithatë, sasia e kalciumit ndryshon në varësi të metodës së prodhimit, kështu që është një ide e mirë të kontrolloni etiketën.
Qumësht
Meqenëse kosi bëhet nga qumështi, nuk është për t'u habitur që qumështi është gjithashtu një burim i mirë kalciumi. Një filxhan qumësht 2 përqind përmban rreth 309 miligramë kalcium. Qumështi është gjithashtu një burim proteinash dhe kaliumi, dhe nëse është i pasuruar me vitaminë D, ai gjithashtu mund të kontribuojë në marrjen e kësaj vitamine, e cila është e rëndësishme për thithjen e kalciumit.
Kefiri
Kefiri është një pije qumështi e fermentuar që më së shpeshti bëhet nga qumështi i lopës, dhisë ose deles. Një filxhan kefir i thjeshtë, pa yndyrë përmban rreth 316 miligramë kalcium.
Është i ngjashëm në përbërje me kosin, por tradicionalisht bëhet me ndihmën e kokrrave të kefirit, të cilat përmbajnë baktere dhe maja. Kefiri gjithashtu mund të përmbajë mikroorganizma të gjallë që kanë një efekt potencialisht të dobishëm në shëndetin e tretjes, por sasia dhe përbërja e tyre ndryshojnë nga produkti në produkt, shkruan Index.hr, transmeton Klankosova.tv.
Cilat ushqime të tjera janë burime të mira të kalciumit?
Kalciumi gjendet edhe në ushqime të tjera, të tilla si sardelet e ngrënë me kocka, edamame (sojë e re) dhe bajame. Pijet dhe lëngjet bimore të pasuruara me kalcium mund të jenë gjithashtu burime të mira. Qumështi dhe produktet e qumështit janë ndër burimet më të njohura të kalciumit sepse ato përmbajnë sasi të konsiderueshme të tij dhe trupi mund ta përdorë atë mirë. Megjithatë, është gjithashtu e mundur të merrni mjaftueshëm kalcium përmes një diete të larmishme që përfshin burime bimore.
Pse është e rëndësishme vitamina D?
Vitamina D është gjithashtu e rëndësishme për përthithjen e duhur të kalciumit, pasi ndihmon trupin ta përthithë atë në zorrë. Prandaj, përveç marrjes së kalciumit, duhet të kujdeseni edhe për sasi të mjaftueshme të vitaminës D. Mund ta marrim atë nga ushqime të caktuara, siç janë peshqit e yndyrshëm dhe produktet e pasuruara me vitaminë D, dhe trupi e prodhon atë edhe kur lëkura është e ekspozuar ndaj rrezeve të diellit.