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Një 16-vjeçar i armatosur ka qëlluar për vdekje dy nxënës dhe ka plagosur tetë të tjerë në një shkollë të mesme në Filipine, përpara se të vriste veten.
Dy viktimat e ndjera ishin nxënës 14-vjeçarë në një shkollë në Banga në provincën jugore të Mindanaos, tha kryebashkiaku lokal për BBC-në.
Albert Palencia tha se katër nga të plagosurit ishin në gjendje kritike.
Departamenti i arsimit tha në një deklaratë se ishte "thellësisht i shqetësuar" nga incidenti i raportuar që ndodhi të premten pasdite në Shkollën e Mesme Kombëtare Banga, transmeton Klankosova.tv.
Ky është rasti i tretë me të shtëna vdekjeprurëse në një shkollë në Filipine që nga qershori i këtij viti.
"Prioriteti ynë i menjëhershëm është siguria dhe mirëqenia e nxënësve, mësuesve dhe personelit të shkollës", tha departamenti i arsimit, duke shtuar se po koordinohej me autoritetet për të verifikuar incidentin dhe për të ofruar mbështetjen e nevojshme.
"Ne i bëjmë thirrje të gjithëve të qëndrojnë të qetë dhe të përmbahen nga ndarja e informacionit të paverifikuar ndërsa autoritetet vazhdojnë hetimin e tyre".