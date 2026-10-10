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Të premten në Podujevë raportohet se tre të mitur kanë rrahur dy të mitur të tjerë.
Të dyshuarit janë arrestuar dhe më pas janë dërguar në mbajtje.
“Raportohet se tre të dyshuarit meshkuj kosovarë (të mitur, kanë sulmuar fizikisht dy viktimat meshkuj kosovarë po ashtu të mitur. Me këtë rast njëri prej viktimave ka pësuar lëndime trupore dhe ka pranuar trajtim mjekësor”, thuhet në Raportin e Policisë së Kosovës.
“Të dyshuarit janë arrestuar dhe me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje për 24 orë”.