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Tre persona janë arrestuar mbrëmë në rrugën “Faik Konica” në Prizren, pasi dyshohet se pas një mosmarrëveshjeje janë përleshur mes vete, ndërsa gjatë incidentveshjeje, të dyshuarit janë rrahur në mes vete, ku njëri nga të dyshuarit kishte ekspozuar një armë.
I dyshuari tjetër reagon duke ia kapur armën dhe gjatë ballafaqimit me të shkrepet arma”,it është ekspozuar edhe një armë.
Sipas njoftimit të Policisë, njëri nga të dyshuarit kishte nxjerrë armën, ndërsa një tjetër ia kishte kapur atë. Gjatë përleshjes, arma është shkrepur dhe njëri prej të dyshuarve ka mbetur i plagosur në dorën e majtë.
“Pas një mosmarrëveshjeje, të dyshuarit janë rrahur në mes vete, ku njëri nga të dyshuarit kishte ekspozuar një armë. I dyshuari tjetër reagon duke ia kapur armën dhe gjatë ballafaqimit me të shkrepet arma”, thuhet në njoftimin e Policisë.
I dyshuari i plagosur është dërguar për tretman mjekësor.
Rasti është iniciuar për veprat penale “Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm” dhe “Armëmbajtje pa leje”.
Pas intervistimit dhe me vendim të prokurorit, të tre të dyshuarit janë dërguar në mbajtje.