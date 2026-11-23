Lajmet e fundit
Tre persona, dy serbë dhe një kosovar, janë ndaluar në Kamenicë nën dyshimin se kishin kaluar ilegalisht kufirin nga Serbia në Kosovë.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë, të dyshuarit janë liruar në procedurë të rregullt dhe rasti u iniciua si “Kalim i paautorizuar i vendkalimeve kufitare ose vijës kufitare”.
“Fsh.Tërstenë, Kamenicë 22.11.2026-11:05. Janë ndaluar tre të dyshuar dy meshkuj serb dhe një mashkull kosovar pasi që të njëjtit me automjet dyshohet se kanë kaluar ilegalisht kufirin Serbi-Kosovë. Pas intervistimit, me vendim të prokurorit të dyshuarit janë liruar dhe rasti vazhdon në procedurë të rregullt”, thuhet në raport. /Klankosova.tv