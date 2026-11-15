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Tre në dhjetë prindër e ridekorojnë fshehurazi bredhin e Vitit të Ri pasi fëmijët shkojnë në gjumë, për shkak se nuk janë të kënaqur me mënyrën se si e kanë zbukuruar të vegjlit.
Sipas një studimi të realizuar në Britani, 30 për qind e prindërve pranojnë se e rregullojnë përsëri bredhin gjatë natës, ndërsa 45 për qind thonë se i zhvendosin zbukurimet e vendosura nga fëmijët. Madje, 15 për qind i largojnë ato krejtësisht, sepse nuk përshtaten me pamjen që dëshirojnë.
Studimi, i realizuar me 2 mijë prindër, tregon se 25 për qind këmbëngulin në një skemë të caktuar ngjyrash, ndërsa 18 për qind nuk e duan fare lametën në bredh, shkruan Daily Star, transmeton Klankosova.tv.
Ndikim në këtë presion ka edhe rrjetet sociale, pasi 67 për qind e prindërve pranojnë se Instagrami dhe platformat e tjera i kanë shtyrë të krijojnë një bredh sa më të përsosur.
Megjithatë, psikologia klinike Becky Spelman paralajmëron se ndryshimi i zbukurimeve të vendosura nga fëmijët mund t'i bëjë ata të ndihen sikur përpjekjet e tyre nuk janë mjaftueshëm të mira.
Sipas saj, zbukurimi i bredhit për fëmijët është një mënyrë për të shprehur imagjinatën dhe kreativitetin, ndaj prindërit duhet t'ua vlerësojnë kontributin, edhe nëse rezultati nuk është i përsosur.