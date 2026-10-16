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Katër persona kanë humbur jetën, përfshirë tre fëmijë, pas të shtënave në shkollën fillore "Silver Rail" në Bend të Oregonit në ShBA, ditën e djeshme.
Ja një përmbledhje e reagimeve të disa politikanëve:
Kryetarja e bashkisë së Bendit, Melanie Kebler, e përshkroi atë si një "ditë të tmerrshme" për komunitetin. "E kam të vështirë të gjej kuptim në një humbje që duket e paimagjinueshme", tha ajo në një konferencë për shtyp mbrëmë.
Guvernatorja Tina Kotek deklaroi në të njëjtën konferencë për shtyp se ndihet "krejtësisht e thyer" dhe se shteti i Oregonit është i gatshëm të mbështesë anëtarët e komunitetit "për çdo gjë që u nevojitet".
Ajo gjithashtu vlerësoi "veprimin e shpejtë dhe guximin" e stafit të shkollës, prindërve dhe ekipeve të ndërhyrjes së shpejtë në vendngjarje, si dhe shprehu solidaritetin e saj për anëtarin e komunitetit i cili "ndërhyri në mënyrë heroike për të parandaluar humbje të mëtejshme të jetëve":
"Veprimet tuaja mbartin një barrë të rëndë emocionale dhe dua thjesht ta dini se mendimet e mia janë edhe me ju."
Senatori i Oregonit, Jeff Merkley, u kërkoi njerëzve që t'i mbajnë në zemrat e tyre nxënësit, mësuesit, familjet dhe të gjithë komunitetin e shkollës fillore 'Silver Rail’.
Në një postim në platformën X, ai shprehu mirënjohjen për ekipet e ndërhyrjes së shpejtë dhe personelin e emergjencës që reaguan ndaj kësaj "ngjarjeje të tmerrshme me të shtëna". /Klankosova.tv