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Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës, Arian Tahiri, Elmi Reçica dhe Ariana Musliu Shoshi e kanë takuar të hënën me ambasadorin e Bashkimit Evropian në Prishtinëë, Dirk Schuebel.
Për këtë takim ka njoftuar shefi i deputetëve të kësaj partie, Arian Tahiri.
Ai ka thënë se në takim me ambasadorin e BE-së janë diskutuar disa tema, përfshirë atë të Gjykatës Speciale.
“Gjatë takimit diskutuam për shqetësimet tona lidhur me procesin gjyqësor në Hagë, respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, si dhe rëndësinë e avancimit të agjendës evropiane. Bashkimi Evropian mbetet partner strategjik i Kosovës, ndërsa përkushtimi ndaj vlerave të përbashkëta evropiane është thelbësor për të ardhmen tonë.”, ka shkruar Tahiri. /Klankosova.tv