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Në vitet ‘70 të shekullit 20 në Kosovë ka funksionuar linja e gazifikimit të thëngjillit e cila ka shkuar deri në Shkup.
Emisioni dokumentar, MAT, ka gjetur ekskluzivisht gypin e vjetër të këtoj projekti të dikurshëm.
Meqë ka vite që kryetemë në Kosovë është gazi amerikan, sipas përllogaritjeve të ekspertëve kjo trase është më e favorshmja për t’u kyçur në projektin modern, të cilit qeveria kosovare s’i ka thënë ende ‘Po’.
Për të parë pamjet ekskluzive të gypit të vjetër dhe rrugën nëpër të cilën pritet të shtrihet linja e re, klikoni në dokumentarin “Nyja e gazit amerikan”.