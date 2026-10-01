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Komuna e Prishtinës ka njoftuar se transporti publik në kryeqytet do të jetë pa pagesë sot, në intervalin kohor 14:00-20:00, me rastin e organizimit të marshit për UÇK-në.
Sipas njoftimit të komunës, masa është marrë me qëllim të lehtësimit të lëvizjes së qytetarëve dhe pjesëmarrjes në marsh, transmeton Klankosova.tv.
“Me rastin e organizimit të marshit për UÇK-në, që do të mbahet sot, transporti publik në Kryeqytet do të jetë pa pagesë në intervalin kohor 14:00-20:00”, thuhet në njoftim.