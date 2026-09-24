Lajmet e fundit
Një histori e ndjeshme dhe personale u dha në emisionin “Kosova Today” nga Adelina, transgjinorja kosovare.
Ajo tha se mëngjesin nuk mundet ta shijojë nga meshkujt shqiptarë, transmeton Klankosova.tv.
“E kanë një entuziazëm shumë të madh, si të shohin, veç figurën me ta pa... nuk jam gjatë këtu, që pesë muaj, por jam çuditur shumë”, tha ajo në Klan Kosova.
Se çka e çuditë më shumë, Adelina thotë se është interesimi i burrave të martuar ndaj saj.
“Flas pa doreza, sepse ka shumë, dhe janë shumë të fshehur”, tha ajo.